"Я не подозреваемый". Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте – видео
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк отказался получать от детективов Национального антикоррупционного бюро ходатайство об отстранении с должности. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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На видео видно, что детективы бюро пытались вручить ходатайство судье ОАСК в лифте, позднее в ролике они догоняют Вовка на улице.
"Я не подозреваемый", – сказал Вовк, поясняя причину отказа от получения документа.
Помимо этого, отмечается, что Вовк также не явился в бюро для получения повестки о вызове Высший антикоррупционный суд, где сегодня ему должны были избрать меру пресечения.
- 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они действовали в рамках преступной организации, целью которой был захват госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы вручили повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 5 января 2021 года ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд. Позже в суде объяснили свое решение - не было доказательств вручения повестки о вызове.
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