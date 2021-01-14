Глава ВАКС посещала вечеринку, на которой были Вовк и Тупицкий – Слідство.Інфо

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич посещала Киевский институт интеллектуальной собственности и права в тот вечер, когда там якобы находились глава Конституционного суда Александр Тупицкий и председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на несколько источников в правоохранительных органах.

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Утверждается, что Танасевич посетила предновогоднюю вечеринку 23 декабря и якобы находилась "в одной компании с подозреваемым Вовком и другими влиятельными судьями".

В ВАКС подтвердили, что она действительно была в этот день в учебном заведении, однако приехала туда "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Отмечается, что обсуждение было назначено на 18:00.

По словам директор института Василия Фелика, он не знает о проведении "судейской вечеринки" на территории института. На вопрос, что вечером 23 декабря на территории учебного заведения делал Вовк, он сказал, что "любой может ходить по территории института, она открыта для посетителей".

Также журналисты отмечают, что вышеуказанное учебное заведение является киевским отделением Одесской юридической академии, президентом которой является экс-депутат от Партии регионов и Оппозиционного блока Сергей Кивалов.

Помимо этого, Слідство.Інфо сообщает, что именно в этот вечер на вечеринку пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд.

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Станислав Стороженко

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