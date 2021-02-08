Вовка не смогли принудительно доставить в суд – его не нашли

Глава Окружного административного суда Павел Вовк не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд – его не смогли доставить принудительно. Об этом LIGA.net заявили в пресс-службе суда.

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Как сообщает hromadske.ua, прокурор Олег Макар заявил, что Вовк отсутствовал по всем известным правоохранителям адресам - по месту проживания и работы.

В ВАКС также заявили, что суд принял решение о повторном приводе Вовка детективами Национального антикоррупционного бюро на заседание по избранию меры пресечения. Оно назначено на 16 февраля.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу НАБУ, однако на момент публикации там не располагали информацией о местонахождении Вовка.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.

5 января 2021 года ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд. Позже в суде объяснили свое решение - не было доказательств вручения повестки о вызове.

3 февраля ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание.

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Станислав Стороженко

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