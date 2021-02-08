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Вовка не смогли принудительно доставить в суд – его не нашли

08.02.2021, 17:25
Вовка не смогли принудительно доставить в суд – его не нашли - Фото
Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)

Глава Окружного административного суда Павел Вовк не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд – его не смогли доставить принудительно. Об этом LIGA.net заявили в пресс-службе суда. 

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Как сообщает hromadske.ua, прокурор Олег Макар заявил, что Вовк отсутствовал по всем известным правоохранителям адресам - по месту проживания и работы. 

В ВАКС также заявили, что суд принял решение о повторном приводе Вовка детективами Национального антикоррупционного бюро на заседание по избранию меры пресечения. Оно назначено на 16 февраля.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу НАБУ, однако на момент публикации там не располагали информацией о местонахождении Вовка.

  • 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.
  • 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. 

Смотрите также: "Я не подозреваемый". Детективы НАБУ пытались вручить ходатайство Вовку в лифте – видео

Станислав Стороженко
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