Пленки ОАСК. Судья Высшего антикорсуда Андрей Бицюк отказался продлить следствие
Сегодня, 17 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в продлении сроков расследования дела судей Окружного админсуда Киева. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.
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Как отметили в ЦПК, отказ ВАКС продлить следствие по ОАСК может максимально негативно повлиять на ход дела, поскольку часть экспертиз до сих пор не завершена.
15 января ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела о пленках ОАСК на два месяца – до 17 марта. По окончании этого срока правоохранители должны объявить окончательное решение – завершить расследование или закрыть дело.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 3 февраля 2021-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд. 16 февраля Вовка снова не смогли найти.
- 15 марта в ВАКС приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился.
- 17 марта генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "с самого начала не видела судебной перспективы" дела судей ОАСК, но продлила расследование "до года".
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