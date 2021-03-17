Пленки ОАСК. Судья Высшего антикорсуда Андрей Бицюк отказался продлить следствие

Сегодня, 17 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в продлении сроков расследования дела судей Окружного админсуда Киева. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

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Как отметили в ЦПК, отказ ВАКС продлить следствие по ОАСК может максимально негативно повлиять на ход дела, поскольку часть экспертиз до сих пор не завершена.

15 января ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела о пленках ОАСК на два месяца – до 17 марта. По окончании этого срока правоохранители должны объявить окончательное решение – завершить расследование или закрыть дело.

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Наталия Медведева

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