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Пленки ОАСК. Судья Высшего антикорсуда Андрей Бицюк отказался продлить следствие

17.03.2021, 18:10
Пленки ОАСК. Судья Высшего антикорсуда Андрей Бицюк отказался продлить следствие - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

Сегодня, 17 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в продлении сроков расследования дела судей Окружного админсуда Киева. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

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Как отметили в ЦПК, отказ ВАКС продлить следствие по ОАСК может максимально негативно повлиять на ход дела, поскольку часть экспертиз до сих пор не завершена.

15 января ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела о пленках ОАСК на два месяца – до 17 марта. По окончании этого срока правоохранители должны объявить окончательное решение – завершить расследование или закрыть дело.

Читайте также: В НАБУ рассказали, почему Вовка не получается доставить в суд. Глава ОАСК ответил

Наталия Медведева
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