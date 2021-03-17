"Я не могу волочить Вовка в суд". Венедиктова не видит перспективы в деле ОАСК

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что "с самого начала не видела судебной перспективы" дела судей Окружного админсуда Киева. Об этом она сказала во время общения с журналистами.

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"Я следствие (по делу судей ОАСК – ред.) продлила — еще до года. Будет ли оно эффективным — не уверена. Я с самого начала не видела судебной перспективы этих дел. Я понимаю, что всем не нравится судья Павел Вовк. И ОАСК всем не нравится. Ну так, а что с этим делать?", – сказала она.

По ее словам, детективы привозили ходатайства на судей ОАСК без сопроводительных материалов досудебного расследования.

"Мне месяц не дают материалы по ОАСК. Я передаю уже ходатайство в Высший совет правосудия на основании рапорта Грищука, который тогда исполнял обязанности главы САП. ВСП отказывает", – отметила Венедиктова.

"Я не могу брать Вовка и волочить его в суд. Потому что это будет преступление", – сказала генпрокурор.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.

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Станислав Стороженко

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