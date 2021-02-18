Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить в суд главу ОАСК Павла Вовка, сетуют, что тот "нарушает процессуальные обязанности", а генпрокурор Ирина Венедиктова "бездействует". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В Бюро пишут, что дважды (8 и 16 февраля) не смогли выполнить решение Высшего антикорсуда о принудительном приводе в суд главы ОАСК. В НАБУ отмечают, что постановление о приводе не дает детективам права задерживать или проникать в жилье Вовка, а сам судья вместе со своими коллегами "принял все меры", чтобы детективы не попали в помещение ОАСК.

Как сообщают НАБУ, в ОАСК постоянно говорят детективам, что Вовка нет на рабочем месте из-за отпуска. Однако сам Вовк в соцсетях пишет, что на работе присутствует.

При этом в НАБУ отмечают, что с ноября 2020-го в ОАСК изменили режим доступа – и попасть на второй этаж, где находится рабочее место главы суда, можно лишь по пропуску. Однако этот пропуск выдает один из подозреваемых по делу ОАСК, пишет НАБУ.

Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в ОАСК, отметили в Бюро.

В НАБУ также заявили, что решить ситуацию может лишь Венедиктова, однако она бездействует. В Бюро говорят, что с июля 2020-го трижды инициировали перед ней ходатайство о разрешении на задержание главы ОАСК для обращения с этим ходатайством в Высший совет правосудия, однако Офис генпрокурора так этого и не сделал.

В НАБУ считают, что глава и судьи ОАСК "грубо нарушают законные требования следствия и суда", прикрываясь гарантиями судейской неприкосновенности и "спорной позицией" Высшего совета правосудия.

LIGA.net обратилась в Офис генпрокурора и ОАСК с просьбой отреагировать на заявление НАБУ.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.

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Марк Сировой

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