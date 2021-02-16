Дело ОАСК. Вовка снова не нашли и не смогли доставить в суд

Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка снова не смогли доставить на заседание в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ВАКС и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В ВАКС уточнили LIGA.net, что Вовка так и не смогли найти.

По данным Центра противодействия коррупции, детективы Национального антикоррупционного бюро выезжали по всем известным адресам его возможного проживания или пребывания, однако ни там, ни на рабочем месте (Вовк находится в отпуске) судьи не было.

LIGA.net попросила прокомментировать ситуацию в НАБУ, однако там отказались делать это по телефону и попросили письменный запрос. LIGA.net его направила.

В ЦПК же отмечают, что сегодня должен был рассматриваться вопрос о мере пресечения Вовку в виде 3 млн грн залога. После неявки суд удовлетворил уже третье ходатайство прокурора о приводе главы ОАСК, добавили в ЦПК.

7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым.

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.

3 февраля 2021-го ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд.

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Марк Сировой

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