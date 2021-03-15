В Высшем антикорсуде приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился

В Высшем антикоррупционном суде заявили о приостановлении производства по ходатайству прокурора – в нем шла речь о еще одном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам глава ОАСК на заседание в очередной раз не явился.

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15 марта судья ВАКС рассмотрел ходатайство стороны обвинения: прокурор просил повторный привод для Вовка, чтобы избрать ему меру пресечения в виде залога.

Однако глава ОАСК в суд вновь не пришел, и следственный судья решил приостановить рассмотрение дела – до момента розыска подозреваемого.

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Дарья Мостовая

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