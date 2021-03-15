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В Высшем антикорсуде приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился

15.03.2021, 16:48
В Высшем антикорсуде приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился - Фото
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)

В Высшем антикоррупционном суде заявили о приостановлении производства по ходатайству прокурора – в нем шла речь о еще одном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам глава ОАСК на заседание в очередной раз не явился.

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15 марта судья ВАКС рассмотрел ходатайство стороны обвинения: прокурор просил повторный привод для Вовка, чтобы избрать ему меру пресечения в виде залога.

Однако глава ОАСК в суд вновь не пришел, и следственный судья решил приостановить рассмотрение дела – до момента розыска подозреваемого.

Читайте также: В НАБУ рассказали, почему Вовка не получается доставить в суд. Глава ОАСК ответил

Дарья Мостовая
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