В Высшем антикорсуде приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился
15.03.2021, 16:48
Павел Вовк (Фото: личная Facebook-страница судьи)
В Высшем антикоррупционном суде заявили о приостановлении производства по ходатайству прокурора – в нем шла речь о еще одном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам глава ОАСК на заседание в очередной раз не явился.
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15 марта судья ВАКС рассмотрел ходатайство стороны обвинения: прокурор просил повторный привод для Вовка, чтобы избрать ему меру пресечения в виде залога.
Однако глава ОАСК в суд вновь не пришел, и следственный судья решил приостановить рассмотрение дела – до момента розыска подозреваемого.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Вовку и еще ряду его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 3 февраля 2021 года ВАКС разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд. 16 февраля Вовка вновь не смогли привести в суд.
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