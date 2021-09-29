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Пленки ОАСК. Высший антикорсуд оштрафовал судью Вовка за неявку на заседания

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 13:45
Пленки ОАСК. Высший антикорсуд оштрафовал судью Вовка за неявку на заседания - Фото
Павел Вовк (скриншот из видео интервью с Гордоном)
дополнено

Высший антикоррупционный суд оштрафовал руководителя Окружного административного суда Павла Вовка за неявку в суд. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис.

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Сумма штрафа составила 4540 грн. Вовка оштрафовали за неявку в ВАКС на судебные заседания по ходатайствам об отстранении его от должности и о выборе ему меры пресечения.

По версии следствия, Вовк и пять судей ОАСК создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым и не является в суд.

ДОПОЛНЕНО В 16:43. Пресс-служба ОАСК заявила, что Вовк неоднократно заявлял об отсутствии у него статуса подозреваемого в деле, по которому его вызывали в ВАКС. Это якобы является позицией "украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и украинского закона", считают в ОАСК.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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