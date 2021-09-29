Пленки ОАСК. Высший антикорсуд оштрафовал судью Вовка за неявку на заседания
Высший антикоррупционный суд оштрафовал руководителя Окружного административного суда Павла Вовка за неявку в суд. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер ВАКС Олеся Чемерис.
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Сумма штрафа составила 4540 грн. Вовка оштрафовали за неявку в ВАКС на судебные заседания по ходатайствам об отстранении его от должности и о выборе ему меры пресечения.
По версии следствия, Вовк и пять судей ОАСК создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Вовк не считает себя подозреваемым и не является в суд.
ДОПОЛНЕНО В 16:43. Пресс-служба ОАСК заявила, что Вовк неоднократно заявлял об отсутствии у него статуса подозреваемого в деле, по которому его вызывали в ВАКС. Это якобы является позицией "украинского суда, Высшего совета правосудия, Офиса генерального прокурора Украины и украинского закона", считают в ОАСК.
- 7 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и еще ряду его коллег.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК.
- 3 февраля 2021-го Высший антикоррупционный суд разрешил принудительный привод Вовка на судебное заседание. Однако 8 февраля его не нашли и не смогли доставить в суд. 16 февраля Вовка снова не смогли найти.
- 15 марта в ВАКС приостановили рассмотрение дела главы ОАСК – Вовк опять не явился.
- 17 марта ВАКС отказался продлить сроки следствия по делу судей ОАСК.
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