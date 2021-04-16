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"Важный шаг в судебной реформе". Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК

16.04.2021, 09:31
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине.

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В заявлении ликвидация ОАСК называется важным шагом во всесторонней судебной реформе.

Послы выразили надежду, что суд, который заменит ОАСК, будет создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность.

Послы отметили важность для обеспечения высокого уровня добропорядочности судов реформы Высшего совета судей и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Денис Юдин
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ОАСК ликвидация послы G7
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