"Важный шаг в судебной реформе". Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК

Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине.

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В заявлении ликвидация ОАСК называется важным шагом во всесторонней судебной реформе.

Послы выразили надежду, что суд, который заменит ОАСК, будет создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность.

Послы отметили важность для обеспечения высокого уровня добропорядочности судов реформы Высшего совета судей и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Денис Юдин

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