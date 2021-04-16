"Важный шаг в судебной реформе". Послы G7 поддержали ликвидацию ОАСК
16.04.2021, 09:31
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)
Послы G7 приветствуют инициативу президента Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом говорится в Twitter послов G7 в Украине.
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В заявлении ликвидация ОАСК называется важным шагом во всесторонней судебной реформе.
Послы выразили надежду, что суд, который заменит ОАСК, будет создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добропорядочность.
Послы отметили важность для обеспечения высокого уровня добропорядочности судов реформы Высшего совета судей и Высшей квалификационной комиссии судей.
- 7 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег из суда. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
- 13 апреля 2021 года Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- 14 апреля текст законопроекта о ликвидации ОАСК был опубликован на сайте Рады.
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