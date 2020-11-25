Дело ОАСК. У Зеленского заявили, что начали консультации о ликвидации суда

В Офисе президента говорят, что запустили процесс консультаций, необходимый для ликвидации скандального Окружного админсуда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина.

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"На прошлой неделе (16-22 ноября, – ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу (ликвидации ОАСК, – ред). Так и проходят эти консультации", – сказал изданию замглавы ОП Андрей Смирнов.

При этом глава ВСП Андрей Овсиенко говорил, что на середину ноября формальные процедуры не начались, поскольку из ОП не поступало официальных документов или запросов.

В РБК-Украина не уточняют, когда именно был взят комментарий у Овсиенко и не раскрывают промежутка "середина ноября". LIGA.net направила запрос в пресс-центр судебной власти, попросив уточнить: начались ли формальные процедуры по состоянию на сегодня.

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СПРАВКА. По ст. 125 Конституции, ликвидировать суд может Верховная Рада, приняв законопроект, который вносит президент после консультаций с ВСП.

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Марк Сировой

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