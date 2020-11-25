Дело ОАСК. У Зеленского заявили, что начали консультации о ликвидации суда
В Офисе президента говорят, что запустили процесс консультаций, необходимый для ликвидации скандального Окружного админсуда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина.
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"На прошлой неделе (16-22 ноября, – ред.) от Офиса президента в адрес Высшего совета правосудия было официально направлено письмо, в котором мы просим ВСП определиться с позицией по этому вопросу (ликвидации ОАСК, – ред). Так и проходят эти консультации", – сказал изданию замглавы ОП Андрей Смирнов.
При этом глава ВСП Андрей Овсиенко говорил, что на середину ноября формальные процедуры не начались, поскольку из ОП не поступало официальных документов или запросов.
В РБК-Украина не уточняют, когда именно был взят комментарий у Овсиенко и не раскрывают промежутка "середина ноября". LIGA.net направила запрос в пресс-центр судебной власти, попросив уточнить: начались ли формальные процедуры по состоянию на сегодня.
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- 17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Подозрения выписаны по статье о создании преступной группы с целью захвата госвласти, заявляли в НАБУ.
- Вовк заявляет, что не является подозреваемым. Он ссылается на то, что такое решение было принято ВСП, судом первой и апелляционной инстанций. ВСП отказался отстранять Вовка, так как не считает его подозреваемым.
- Петиция о ликвидации ОАСК набрала необходимое число подписей. 28 октября президент Владимир Зеленский заявил, что поручил начать процедуру консультаций, чтобы "снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".
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