Судья Вовк общался с Богданом накануне и после выборов президента – Слідство.Інфо

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На расшифрованных записях разговоров из кабинета главы ОАСК говорится о решениях в пользу УПЦ МП

В 2019 году глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк контактировал с окружением президента Владимира Зеленского, в частности, с Андреем Богданом. Об этом идет речь во второй части фильма-расследования Слідство.Інфо "Нарадча кімната".

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Помимо рассказа о контактах Вовка и Богдана в фильме показаны разговоры судей ОАСК, касающиеся решений в пользу Украинской православной церкви Московского патриархата и снятия запрета на показ в Украине сериала "Сваты", к производству которого в свое время был причастен Зеленский.

Как отмечается, все эти разговоры до сих пор не публиковались.

Журналисты проанализировали почти 2000 часов записей из кабинета Вовка. Прослушивание там установили детективы Национального антикоррупционного бюро накануне последних президентских выборов. Все встречи и обсуждения проходили на фоне предвыборной борьбы и в первые месяцы правления нового президента.

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Теги: Слідство.Інфо, павел вовк, ОАСК, андрей богдан, Владимир Зеленский
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