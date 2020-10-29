Судья Вовк, вероятно, просил окружение Авакова помочь ему сохранить пост – Слідство.Інфо

Председатель Окружного административного суда Павел Вовк, вероятно, просил окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь ему сохранить должность. Об этом говорится в фильме-расследовании Слідство.Інфо "Нарадча кімната".

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Журналисты проанализировали почти 2000 часов записей из кабинета Вовка. Прослушивание там установили детективы Национального антикоррупционного бюро накануне последних президентских выборов.

Как следует из этих разговоров, судья Вовк систематически общался с бывшим замминистра внутренних дел Сергеем Чеботарем, которого считают близким к Авакову человеком. Чеботарь вместе с сыном министра были подозреваемыми в так называемом "деле рюкзаков Авакова".

В журналистском расследовании говорится, что весной 2019-го судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию. По их информации, судья Вовк якобы просил Чеботаря повлиять на омбудсмена Людмилу Денисову, которая делегирует представителей в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы назначить туда "своих людей".

Журналисты также выяснили, что Вовк общался и с кандидатами, которых продвигал в ВККС.

"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на*уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – говорил он одному из кандидатов.

Также на записях разговоров слышно, что Вовк рассказывает, что лично ездил к Авакову.

По информации Слідства.Інфо, Чеботарь сказал журналистам, что он "не касается этих вопросов, они очень далеки до него" и бросил трубку. Аваков отказался комментировать вопрос о связях с главой ОАСК.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

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