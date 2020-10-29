Судья Вовк, вероятно, просил окружение Авакова помочь ему сохранить пост – Слідство.Інфо

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Журналисты проанализировали почти 2000 часов записей из кабинета главы ОАСК

Председатель Окружного административного суда Павел Вовк, вероятно, просил окружение министра внутренних дел Арсена Авакова помочь ему сохранить должность. Об этом говорится в фильме-расследовании Слідство.Інфо "Нарадча кімната".

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Журналисты проанализировали почти 2000 часов записей из кабинета Вовка. Прослушивание там установили детективы Национального антикоррупционного бюро накануне последних президентских выборов.

Как следует из этих разговоров, судья Вовк систематически общался с бывшим замминистра внутренних дел Сергеем Чеботарем, которого считают близким к Авакову человеком. Чеботарь вместе с сыном министра были подозреваемыми в так называемом "деле рюкзаков Авакова".

В журналистском расследовании говорится, что весной 2019-го судьи ОАСК должны были проходить переаттестацию. По их информации, судья Вовк якобы просил Чеботаря повлиять на омбудсмена Людмилу Денисову, которая делегирует представителей в Высшую квалификационную комиссию судей, чтобы назначить туда "своих людей".

Журналисты также выяснили, что Вовк общался и с кандидатами, которых продвигал в ВККС.

"Вы же хотите зайти туда не рядовым членом. Потому что оно вам на*уй и не надо. Итак, если вы хотите крепко туда зайти, то вам нужно дрочить Сергея Ивановича, чтобы он, бл*дь, дрочил министра, и чтобы министра раскачали на вторую вакансию", – говорил он одному из кандидатов.

Также на записях разговоров слышно, что Вовк рассказывает, что лично ездил к Авакову.

По информации Слідства.Інфо, Чеботарь сказал журналистам, что он "не касается этих вопросов, они очень далеки до него" и бросил трубку. Аваков отказался комментировать вопрос о связях с главой ОАСК.

  • 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.
  • По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
  • В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

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Теги: павел вовк, Слідство.Інфо, ОАСК, арсен аваков, Сергей Чеботарь
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