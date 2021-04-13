Зеленский просит парламент "неотложно" ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Сообщается, что решение принято из-за того, что доверие к ОАСК "потеряно", а сам суд "справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".
"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", – сказал Зеленский.
В ОП отмечают, что именно президент может вносить закон для реорганизации или ликвидации суда после консультаций с Высшим советом правосудия.
- 7 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег из суда. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
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