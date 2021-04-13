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Зеленский просит парламент "неотложно" ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева

13.04.2021, 13:46
Зеленский просит парламент
Глава ОАСК Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

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Сообщается, что решение принято из-за того, что доверие к ОАСК "потеряно", а сам суд "справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".

"Достаточно сейфов, набитых миллионами наличных, в связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал к любому суду, который предал уважение к закону", – сказал Зеленский. 

В ОП отмечают, что именно президент может вносить закон для реорганизации или ликвидации суда после консультаций с Высшим советом правосудия.

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Станислав Стороженко
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верховная рада ОАСК законопроект ликвидация
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