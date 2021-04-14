Опубликован законопроект о ликвидации ОАСК: что предлагает Зеленский
Законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева опубликован на сайте Верховной Рады.
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Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК и создать вместо него Киевский городской окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого будет распространяться на Киев.
Предполагается, что с момента вступления закона в силу ОАСК должен будет прекратить осуществление правосудия и в течение 10 рабочих дней передать все дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать их до момента создания нового суда.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – обеспечение доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышение уровня доверия к судебной ветви власти.
- 7 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег из суда. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
- Вчера, 13 апреля, Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
- Позже представитель Зеленского в КСУ Вениславский рассказал, что будет с судьями ОАСК после ликвидации суда.
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