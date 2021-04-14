Опубликован законопроект о ликвидации ОАСК: что предлагает Зеленский

Законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева опубликован на сайте Верховной Рады.

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Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК и создать вместо него Киевский городской окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого будет распространяться на Киев.

Предполагается, что с момента вступления закона в силу ОАСК должен будет прекратить осуществление правосудия и в течение 10 рабочих дней передать все дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать их до момента создания нового суда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – обеспечение доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышение уровня доверия к судебной ветви власти.

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Денис Юдин

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