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Опубликован законопроект о ликвидации ОАСК: что предлагает Зеленский

14.04.2021, 11:01
Опубликован законопроект о ликвидации ОАСК: что предлагает Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева опубликован на сайте Верховной Рады.

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Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК и создать вместо него Киевский городской окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого будет распространяться на Киев.

Предполагается, что с момента вступления закона в силу ОАСК должен будет прекратить осуществление правосудия и в течение 10 рабочих дней передать все дела в Киевский окружной административный суд, который будет рассматривать их до момента создания нового суда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель – обеспечение доступности правосудия, права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом и повышение уровня доверия к судебной ветви власти.

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Денис Юдин
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судебная реформа ОАСК Владимир Зеленский ликвидация
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