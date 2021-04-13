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После ликвидации. У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК

13.04.2021, 15:33
После ликвидации. У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК - Фото
Федор Вениславский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В случае ликвидации Окружного административного суда Киева работающие в нем судьи смогут подать заявления о переводе в суд, который создадут вместо него. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил журналистам нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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По словам Вениславского, скорее всего вместо ОАСК будет создан окружной административный суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и Киевскую область.

Если судьи ОАСК не согласятся на перевод в новый суд, это будет основанием для их увольнения.

Перевод в новый суд будет возможен для судей ОАСК, чья добропорядочность не вызывает сомнений и которые получат рекомендацию для перевода, подчеркнул Вениславский, отвечая на вопрос о возможном доборе судей на конкурсной основе.

Если тех судей ОАСК, которые получат рекомендации для перевода, не будет хватать, будет объявлен конкурс, заявил нардеп.

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Денис Юдин
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судебная реформа ОАСК ликвидация федор вениславский
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