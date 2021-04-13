После ликвидации. У Зеленского рассказали о возможной судьбе судей скандального ОАСК
В случае ликвидации Окружного административного суда Киева работающие в нем судьи смогут подать заявления о переводе в суд, который создадут вместо него. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил журналистам нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
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По словам Вениславского, скорее всего вместо ОАСК будет создан окружной административный суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и Киевскую область.
Если судьи ОАСК не согласятся на перевод в новый суд, это будет основанием для их увольнения.
Перевод в новый суд будет возможен для судей ОАСК, чья добропорядочность не вызывает сомнений и которые получат рекомендацию для перевода, подчеркнул Вениславский, отвечая на вопрос о возможном доборе судей на конкурсной основе.
Если тех судей ОАСК, которые получат рекомендации для перевода, не будет хватать, будет объявлен конкурс, заявил нардеп.
- 7 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и ряду его коллег из суда. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия. НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела.
- 3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск, а 24 декабря детективы пытались вручить повестку в суд убегающему от них главе ОАСК. Сам Вовк подозреваемым себя не считает.
- В ноябре 2020-го стало известно, что Офис президента начал консультации о ликвидации ОАСК.
- Сегодня, 13 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК.
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