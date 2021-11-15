Кризис. Лидеры ЕС позвонили Лукашенко и Путину. И поддержали Украину
Сегодня, 15 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, а канцлер Германии Ангела Меркель – диктатору Беларуси Александру Лукашенко. Европейские лидеры поддержали Украину. О разговоре Макрона и Путина сообщает в Twitter AFP.
Как отмечается, Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.
По данным AFP, Франция утверждает, что Макрон и Путин согласны с необходимостью деэскалации миграционного кризиса Беларуси и Польши.
На сайте Кремля говорится: "С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается".
Как говорится на сайте Меркель, канцлер поговорила с Лукашенко по телефону. Они обсудили сложную ситуацию на границе Беларуси и Евросоюза.
Особое внимание было уделено необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.
Меркель и Лукашенко договорились продолжить общение по этим вопросам.
У Лукашенко сообщили, что Меркель говорила с диктатором около 50 минут. Обсуждали прежде всего ситуацию с нелегальными мигрантами на границах Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой: как не допустить эскалации и обеспечить гуманитарную поддержку беженцев.
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- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка сперва заявляла, что РФ не перебрасывала дополнительных войск. В СНБО отрицали их активность и заявляли, что угроза от России – не новость для Украины.
- Позже в Офисе президента подтвердили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
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