Кризис. Лидеры ЕС позвонили Лукашенко и Путину. И поддержали Украину

Сегодня, 15 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, а канцлер Германии Ангела Меркель – диктатору Беларуси Александру Лукашенко. Европейские лидеры поддержали Украину. О разговоре Макрона и Путина сообщает в Twitter AFP.

Как отмечается, Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

По данным AFP, Франция утверждает, что Макрон и Путин согласны с необходимостью деэскалации миграционного кризиса Беларуси и Польши.

На сайте Кремля говорится: "С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается".

Как говорится на сайте Меркель, канцлер поговорила с Лукашенко по телефону. Они обсудили сложную ситуацию на границе Беларуси и Евросоюза.

Особое внимание было уделено необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

Меркель и Лукашенко договорились продолжить общение по этим вопросам.

У Лукашенко сообщили, что Меркель говорила с диктатором около 50 минут. Обсуждали прежде всего ситуацию с нелегальными мигрантами на границах Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой: как не допустить эскалации и обеспечить гуманитарную поддержку беженцев.

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Наталия Медведева

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