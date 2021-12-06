Данные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может готовить вторжение – FT
США поделились с Европой разведданными, которые убедили даже некоторые "скептически" настроенные страны в ЕС, в том числе Германию, что Россия все-таки может готовить новое вторжение в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских органов обороны и безопасности.
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По данным СМИ, обмен информацией поднял вопрос усиления санкций для сдерживания Кремля. 29 союзников по НАТО были поражены количеством материалов и деталей, предоставленных разведкой.
"Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этим (разведывательным) пробелом – как и почему США видели то, чего не видели мы", – сказал в комментарии журналистам один из европейских чиновников.
"Если сравнить заявления до (получения союзниками) этой информации, и после встречи НАТО в Риге, – большой сдвиг в сторону американской версии происходящего", – сказал собеседник.
Как выразился еще один источник FT, у США и ЕС "одинаковое послание: нужно показать цену, которую Путин заплатит" за любые действия против Украины. По его словам, за усиление санкций сейчас выступают те европейские государства, "которые ранее не понимали, к чему клонит Путин".
По информации СМИ, президент Джо Байден предупредит российского лидера Владимира Путина о недопустимости любого вторжения на территорию Украины на предстоящем видеосаммите во вторник, 7 декабря. Он намерен сказать, что последуют ответные меры от НАТО и ЕС.
В администрации Байдена отметили, что Россия может планировать вторжение в Украину "уже в начале 2022 года". По их данным, половина воинских частей, которые будут задействованы в таком наступлении, прибыли к границе с Украиной за последний месяц.
Уточняется, что США приняли решение поделиться разведданными с Европой для закрепления западной поддержки санкций. Детали контрмер против России все еще обсуждаются.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что сейчас количество российских войск, которые могут быть задействованы в эскалации, оценивается в 94 300 человек.
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