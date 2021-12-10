Украина купила у НАТО вооружение для борьбы с российскими беспилотниками – Резников
Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резкниов в эфире программы Право на владу на канале 1+1.
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Министр отметил, что в НАТО есть система закупок NSPA – условно ее можно назвать "натовским вариантом Amazon".
"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – сказал Резников.
По его словам, в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА.
Резников также сказал, что намерен в ближайшее время создать при Минобороны два аналогичных NSPA агентства: одно будет заниматься тыловыми вещами и закупками, второе – вооружением.
Он также анонсировал снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере, но планирует консультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию.
- 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.
- Пентагон анонсировал, что на этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы.
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