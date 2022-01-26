UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин может атаковать Украину после окончания Олимпиады в Пекине – замгоссекретаря США

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 18:14
Путин может атаковать Украину после окончания Олимпиады в Пекине – замгоссекретаря США - Фото
Венди Шерман (Скриншот из видеотрансляции)

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что на данный момент неизвестно, принял ли президент РФ Владимир Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но он может начать военную операцию в середине февраля, после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом она сказала во время онлайн-дискуссии с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я знаю, что есть планы, чтобы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины. Я думаю, что у Путина есть и другие планы, и он думает о них также. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но, конечно, мы видим, что есть признаки того, что он может использовать военную силу", – сказала она.

По словам Шерман, это может произойти "сейчас или в середине февраля". "Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры, 4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия. Предполагается, что Путин будет там присутствовать. Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины..." – сказала Шерман.

  • 22 января Bloomberg, сославшись на неназванный источник в дипломатических кругах, сообщил, что Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение России в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. 
  • Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg".
  • Китай официально опроверг сообщение Bloomberg.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин си цзиньпин Олимпиада Венди Шерман
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 