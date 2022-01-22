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Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 21:29
Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине – Bloomberg - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY)

Китайский лидер Си Цзиньпин в недавнем телефонном разговоре, возможно, попросил президента РФ Владимира Путина не вторгаться в Украину во время проведения в Пекине Олимпийских игр. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного китайского дипломата.

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В то время как США и Европа предпринимают все более отчаянные усилия, чтобы удержать Россию от вторжения в Украину, именно Си Цзиньпин может иметь наибольшее влияние на действия Путина, пишет издание.

Путин заявил о запланированном участии в церемонии открытия игр 4 февраля в Пекине, где китайский лидер выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус своей страны как сверхдержавы.

Последнее, что нужно Си, это чтобы Путин затмил этот важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой. Это особенно актуально, учитывая, что китайский лидер стремится укрепить свой рейтинг, поскольку рассчитывает на третий срок правления, отмечает Bloomberg.

Издание напоминает, что Китай и Россия часто поддерживают друг друга в важных международных вопросах.

МИД Китая подчеркнул важность, которую Пекин придает Олимпиаде на брифинге 14 января. Все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об олимпийском перемирии "с семи дней до начала Олимпийских игр и до семи дней после окончания Паралимпийских игр". Это окно охватывает период с 28 января по 20 марта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg".

Цзиньпин мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине – Bloomberg
  • 14 января CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщил, что вторжение России в Украину может начаться в период с середины января по середину февраля.
  • В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент. 
Вадим Ребрина
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Россия Китай владимир путин си цзиньпин Олимпийские игры
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