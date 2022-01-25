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Китай отрицает, что Си просил Путина не вторгаться в Украину во время Олимпийских игр

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 15:10
Китай отрицает, что Си просил Путина не вторгаться в Украину во время Олимпийских игр - Фото
Видеопереговоры Путина и Си в июне 2021 года (Фото - EPA)

Китай официально опроверг сообщение Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, просил лидера России Владимира Путина не вторгаться в Украину, пока в Пекине проходят зимние Олимпийские игры. Об этом сообщает China Military.

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Пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что публикация Bloomberg о том, что такая просьба звучала во время недавнего телефонного разговора Путина и Си, является "чистой выдумкой". Он считает, что это "не только клевета на российско-китайские связи, но и преднамеренная попытка нанести вред Олимпийским играм".

22 января Bloomberg, сославшись на неназванный источник в дипломатических кругах, сообщил, что Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не допустить вторжения России в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. 

В 2008 году вторжение российских войск в Грузию началось 8 августа, в день открытия летней Олимпиады в Пекине.  

В 2014 году Россия начала военную операцию по оккупации Крыма во время зимней Олимпиады в Сочи, которая проходила с 7 по 23 февраля.

  • 14 января CNN со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщил, что вторжение России в Украину может начаться в период с середины января по середину февраля.
  • В Белом доме считают, что после прибытия в Беларусь российских военных якобы для проведения совместных учений вторжение России в Украину может начаться в любой момент. 
  • 24 января командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Times сказал, что новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может начаться 20 февраля. 
Сергей Бережной
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