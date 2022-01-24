Командующий ООС назвал дату возможного вторжения России: По разным сценариям, 20 февраля
Новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может произойти 20 февраля. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Times.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Это дата, которая нас беспокоит", – подчеркнул он.
По словам Павлюка, эту дату он считает потенциально возможной для вторжения, поскольку 20 февраля состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Генерал убежден – президент России Владимир Путин пытается наладить отношения с Китаем, он не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.
Павлюк добавил, что к этой дате завершатся совместные российско-беларуские военные учения на границе с Украиной.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 22 января США заявили, что могут принять "военные контрмеры" против России, если она снова вторгнется в Украину.
Читайте также: Дальше будет больше. США доставили в Украину 90 тонн летального оружия – фото
Комментарии