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Командующий ООС назвал дату возможного вторжения России: По разным сценариям, 20 февраля

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 11:49
Командующий ООС назвал дату возможного вторжения России: По разным сценариям, 20 февраля - Фото
Александр Павлюк (скриншот видео Радио Свобода)

Новое вторжение России в Украину, по одному из сценариев, может произойти 20 февраля. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Times.

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"Это дата, которая нас беспокоит", – подчеркнул он.

По словам Павлюка, эту дату он считает потенциально возможной для вторжения, поскольку 20 февраля состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Генерал убежден – президент России Владимир Путин пытается наладить отношения с Китаем, он не захочет омрачить вторжением важное для этой страны спортивное событие.

Павлюк добавил, что к этой дате завершатся совместные российско-беларуские военные учения на границе с Украиной.

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Яна Катасонова
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