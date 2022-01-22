США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину
США могут принять "военные контрмеры" против России, если она снова вторгнется в Украину. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Jurnal TV, передает пресс-служба американского представительства.
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Журналист отметил, что США грозят экономическими последствиями РФ за вторжение, и спросил – принимаются ли во внимание и военные контрмеры.
"Безусловно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", – ответила Томас-Гринфилд.
Она надеется, что Россия отреагирует на усилия США по поиску дипломатического решения и деэскалации вдоль границ Украины, а не вовлечет всех в кризис.
Однако если деэскалации не произойдет, и россияне перейдут границу Украины или предпримут какие-либо агрессивные действия против нее, США "ответят агрессивно", заверила Томас-Гринфилд.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом". Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На следующей неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
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