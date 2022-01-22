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США не исключают "военных контрмер" против России в случае вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 10:46
США не исключают
Линда Томас-Гринфилд (фото - ЕРА)

США могут принять "военные контрмеры" против России, если она снова вторгнется в Украину. Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Jurnal TV, передает пресс-служба американского представительства.

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Журналист отметил, что США грозят экономическими последствиями РФ за вторжение, и спросил – принимаются ли во внимание и военные контрмеры.

"Безусловно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", – ответила Томас-Гринфилд.

Она надеется, что Россия отреагирует на усилия США по поиску дипломатического решения и деэскалации вдоль границ Украины, а не вовлечет всех в кризис.

Однако если деэскалации не произойдет, и россияне перейдут границу Украины или предпримут какие-либо агрессивные действия против нее, США "ответят агрессивно", заверила Томас-Гринфилд.

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Марк Сировой
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