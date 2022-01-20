Байден: Любое пересечение войсками РФ границы Украины — это вторжение. Видео

Президент Джо Байден заявил, что любое пересечение украинской границы российскими подразделениями будет считаться вторжением, за которым последует "жесткая и скоординированная экономическая реакция". Об этом он сказал в видеокомментарии, опубликованном Голосом Америки.

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"Я был абсолютно четок с президентом Путиным. Между нами нет недопонимания. Если какие-то, какие-либо российские подразделения пересекают украинскую границу — это вторжение. Ответом будет жесткая скоординированная экономическая реакция, которую я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил Путину", – сказал Байден.

Он убежден, что если Путин "сделает этот выбор", Россия заплатит "высокую цену".

При этом Байден считает, что это не единственный сценарий, к которому нужно быть готовыми. Он напомнил, что Россия зачастую использует формы агрессии, не относящиеся к открытым военным действиям, а также "парамилитарные тактики", "атаки в серой зоне", кибератаки и действия солдат без опознавательных знаков. Он вспомнил оккупацию российскими войсками Крыма.

"Мы должны реагировать на это решительно и скоординированно, имея в своем распоряжении целый ряд инструментов", – сказал президент США.

"Це включає і "зелених чоловічків", кібератаки, "атаки у сірій зоні"." Президент Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує "рішучу і об'єднану відповідь" США та партнерів. pic.twitter.com/BJbPmLc2dp — Голоc Амepики (@chastime) January 20, 2022

Вчера на пресс-конференции по итогам года Байден сказал, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще.

Журналист решил уточнить и задал ему вопрос: "Вы хотите сказать, что "незначительное вторжение" в Украину не приведет к (мощным) санкциям, которыми вы угрожаете? Вы фактически даете Путину разрешение совершить "небольшое вторжение"?"

Байден объяснил, что любое новое пересечение границы войсками и убийства украинских солдат Вашингтон посчитает за вторжение, которое повлечет мощные санкции. Американский лидер подчеркнул, "чтобы это было совершенно четко ясно": "Введение серьезных санкций против долларовых транзакций и других вещей – это окажет негативное влияние на США и экономику Европы, и разрушительное – на Россию".

Президент Владимир Зеленский заявил , что не бывает "незначительных агрессий" и "маленьких народов".

Вадим Ребрина

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