UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Любое пересечение войсками РФ границы Украины — это вторжение. Видео

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 22:29
Байден: Любое пересечение войсками РФ границы Украины — это вторжение. Видео - Фото
Джо Байден (скриншот с видео)

Президент Джо Байден заявил, что любое пересечение украинской границы российскими подразделениями будет считаться вторжением, за которым последует "жесткая и скоординированная экономическая реакция". Об этом он сказал в видеокомментарии, опубликованном Голосом Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я был абсолютно четок с президентом Путиным. Между нами нет недопонимания. Если какие-то, какие-либо российские подразделения пересекают украинскую границу — это вторжение. Ответом будет жесткая скоординированная экономическая реакция, которую я детально обсуждал с нашими союзниками, а также очень четко изложил Путину", – сказал Байден.

Он убежден, что если Путин "сделает этот выбор", Россия заплатит "высокую цену".

При этом Байден считает, что это не единственный сценарий, к которому нужно быть готовыми. Он напомнил, что Россия зачастую использует формы агрессии, не относящиеся к открытым военным действиям, а также "парамилитарные тактики", "атаки в серой зоне", кибератаки и действия солдат без опознавательных знаков. Он вспомнил оккупацию российскими войсками Крыма.

"Мы должны реагировать на это решительно и скоординированно, имея в своем распоряжении целый ряд инструментов", – сказал президент США.

  • Вчера на пресс-конференции по итогам года Байден сказал, что Россия понесет ответственность, если вторгнется в Украину, но это будет зависеть от того, будет ли это локальная операция или что-то еще.
  • Журналист решил уточнить и задал ему вопрос: "Вы хотите сказать, что "незначительное вторжение" в Украину не приведет к (мощным) санкциям, которыми вы угрожаете? Вы фактически даете Путину разрешение совершить "небольшое вторжение"?"
  • Байден объяснил, что любое новое пересечение границы войсками и убийства украинских солдат Вашингтон посчитает за вторжение, которое повлечет мощные санкции. Американский лидер подчеркнул, "чтобы это было совершенно четко ясно": "Введение серьезных санкций против долларовых транзакций и других вещей – это окажет негативное влияние на США и экономику Европы, и разрушительное – на Россию".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что не бывает "незначительных агрессий" и "маленьких народов". 

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден владимир путин вторжение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 