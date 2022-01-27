Будущее евроатлантической безопасности решается в Украине – Кулеба

На фоне угроз нового вторжения России в Украине решается будущее евроатлантической безопасности. Об этом во время визита в Данию написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине", – подчеркнул он.

Кулеба заявил, что встретился с главой датского МИД Еппе Кофодом. По его словам, Украина переживает время "повышенных угроз со стороны РФ". Он добавил, что Дания "стоит бок о бок" и в своей поддержке "демонстрирует настоящее лидерство".

В ответ Кофод написал в Twitter, что "Украина столкнулась с беспрецедентным военным наращиванием Россией". Он призвал Кремль к деэскалации.

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Яна Катасонова

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