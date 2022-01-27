Будущее евроатлантической безопасности решается в Украине – Кулеба
На фоне угроз нового вторжения России в Украине решается будущее евроатлантической безопасности. Об этом во время визита в Данию написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Будущее евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине", – подчеркнул он.
Кулеба заявил, что встретился с главой датского МИД Еппе Кофодом. По его словам, Украина переживает время "повышенных угроз со стороны РФ". Он добавил, что Дания "стоит бок о бок" и в своей поддержке "демонстрирует настоящее лидерство".
В ответ Кофод написал в Twitter, что "Украина столкнулась с беспрецедентным военным наращиванием Россией". Он призвал Кремль к деэскалации.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 26 января США передали письменный ответ на требования России "по безопасности", касающиеся Украины и НАТО.
Читайте также: Ответ на ультиматум Кремля. НАТО требует от РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии
Комментарии