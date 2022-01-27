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Ответ на ультиматум Кремля. НАТО требует от РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 00:25
Ответ на ультиматум Кремля. НАТО требует от РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

В ответ на ультиматум, который выдвинул Кремль, требуя от НАТО не принимать новых членов, в Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В своем выступлении Столтенберг выделил основные области, в которых НАТО видит возможности для прогресса переговорах с Россий для укрепления безопасности.

"Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран", – сказал генсек НАТО и призвал все стороны конструктивно подключиться к усилиям по урегулированию конфликтов, в том числе в нормандском формате.

Столтенберг отметил, что в Альянсе готовы выслушать опасения России и вести реальные переговоры о том, как поддерживать и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, которые зафиксированы в документах, начиная с Хельсинкского Заключительного акта.

Генсек НАТО повторил, что принципы европейской безопасности включают в себя право каждой нации выбирать свои собственные меры безопасности.

"России следует воздерживаться от применения силового принуждения, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран", – заявил Столтенберг.

Генсек призвал Россию восстановить дипломатические отношения с НАТО и возобновить работу соответствующих офисов в Москве и в Брюсселе.

Столтенберг предложил принять практические меры по снижению рисков, прозрачности военных учений и контролю над вооружениями.

Наталия Медведева
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нато эскалация Грузия йенс столтенберг Молдова
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