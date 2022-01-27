Ответ на ультиматум Кремля. НАТО требует от РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии
В ответ на ультиматум, который выдвинул Кремль, требуя от НАТО не принимать новых членов, в Альянсе потребовали от России вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В своем выступлении Столтенберг выделил основные области, в которых НАТО видит возможности для прогресса переговорах с Россий для укрепления безопасности.
"Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещены без согласия этих стран", – сказал генсек НАТО и призвал все стороны конструктивно подключиться к усилиям по урегулированию конфликтов, в том числе в нормандском формате.
Столтенберг отметил, что в Альянсе готовы выслушать опасения России и вести реальные переговоры о том, как поддерживать и укреплять фундаментальные принципы европейской безопасности, которые зафиксированы в документах, начиная с Хельсинкского Заключительного акта.
Генсек НАТО повторил, что принципы европейской безопасности включают в себя право каждой нации выбирать свои собственные меры безопасности.
"России следует воздерживаться от применения силового принуждения, агрессивной риторики и злонамеренных действий, направленных против союзников и других стран", – заявил Столтенберг.
Генсек призвал Россию восстановить дипломатические отношения с НАТО и возобновить работу соответствующих офисов в Москве и в Брюсселе.
Столтенберг предложил принять практические меры по снижению рисков, прозрачности военных учений и контролю над вооружениями.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум.
Комментарии