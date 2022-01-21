Эстония готова отправить ВСУ гаубицы. Вопрос завис в Берлине – нужна отмашка Германии

Эстония готова отправить в Украину десятки 122-миллиметровых гаубиц в качестве союзнической помощи в сдерживании агрессии России, однако для поставок нужна отмашка из Берлина, так как эти системы были выпущены еще в ГДР. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Как сообщает агентство, власти Германии получили от Эстонии запрос на одобрение поставки гаубиц ВСУ. Этот запрос "изучается" и находится "на ведомственном согласовании", уточнили вечером 20 января в Минобороны ФРГ.

Более того, чтобы стволы прибыли в Украину, нужно также координация действий с Финляндией, так как в 1990-е власти уже объединенной Германии продали гаубицы Финляндии, откуда они попали в Эстонию. Вероятно, речь идет о Д-30 (H-63).

Кроме того, Эстония готова отправить Украине еще и комплексы "Джавелин".

ФРГ неоднократно отказывала в поставках Украине вооружений из-за нежелания портить отношения с Москвой и исторической вины "перед Россией". Аргументы, что Украина не менее сильно пострадала от немецко-фашистской оккупации в 1940-х, пока не влияют на позицию Берлина.

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Евгений Пилипенко

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