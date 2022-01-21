Сегодня, 21 января, в Женеве начались переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поводом для которых стала беспрецедентная угроза полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
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Блинкен напомнил российскому министру, что вторжение в Украину повлечет "серьезнейшие последствия" для РФ.
Лавров, в свою очередь, заявил, что ему "очень будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства" не наращивать безопасность одних стран "за счет безопасности других".
"Мы не ожидаем, что сможем решить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога. Надеемся, что он останется открытым, и мы продолжим в этом направлении решение конфликта мирным путем", – сказал глава Госдепа.
Оба заявили, что не ждут прорывов после сегодняшней встречи.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 18 января в телефонном разговоре Блинкен сказал Лаврову, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать и Украина.
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