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Блинкен и Лавров начали переговоры об угрозе российского вторжения в Украину – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.01.2022, 12:28
Переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова (Фото - ЕРА)
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Сегодня, 21 января, в Женеве начались переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, поводом для которых стала беспрецедентная угроза полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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Блинкен напомнил российскому министру, что вторжение в Украину повлечет "серьезнейшие последствия" для РФ.

Лавров, в свою очередь, заявил, что ему "очень будет интересно услышать, как США трактуют свои обязательства" не наращивать безопасность одних стран "за счет безопасности других".

"Мы не ожидаем, что сможем решить все наши противоречия сегодня, но мы сможем наметить путь дипломатии и диалога. Надеемся, что он останется открытым, и мы продолжим в этом направлении решение конфликта мирным путем", – сказал глава Госдепа.

Оба заявили, что не ждут прорывов после сегодняшней встречи.

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Яна Катасонова
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переговоры Сергей Лавров Энтони Блинкен
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