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Блинкен поставил ультиматум Лаврову: переговоры по безопасности в Европе – с Украиной

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18.01.2022, 18:15
Блинкен поставил ультиматум Лаврову: переговоры по безопасности в Европе – с Украиной - Фото
Энтони Блинкен (Фото – EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать и Украина. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

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"Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что в любом обсуждении европейской безопасности должны участвовать союзники по НАТО и европейские партнеры, включая Украину", – говорится в сообщении.

Блинкен призвал Россию к деэскалации ситуации возле границ Украины.

Госсекретарь напомнил, что решать кризис нужно дипломатическим путем.

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Как сообщили в российском МИД, Лавров вновь заявил про "гарантии безопасности для России" и призвал Блинкена "не тиражировать спекуляции о российской агрессии", а "заставить" Украину "выполнить в полном объеме минские соглашения".

Как сообщала LIGA.net, завтра, 19 января, в Украину приедет госсекретарь США Блинкен, где встретится с президентом Владимиром Зеленским. Он приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

Министры обсудят пакет сдерживания РФ, практическую поддержку Украины США и активизацию дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов стратегического партнерства в сферах безопасности, торговли, инвестиций.

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Александр Матвиенко
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