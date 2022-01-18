Если Россия вторгнется, НАТО поможет Украине реализовать право на самозащиту – Столтенберг

В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столтенберг подчеркнул, что основная задача сейчас – предотвратить новое военное нападение России на Украину.

Он напомнил о том, что НАТО и союзники очень четко дали понять Кремлю: если они еще раз используют силу против Украины, это дорого обойдется России.

"Экономические, финансовые, политические санкции. НАТО и союзники также обеспечат поддержку Украины. Украина имеет право защищать свой суверенитет, и НАТО поможет ей полностью реализовать свое право на самозащиту за счет поддержки союзников", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО будет будет защищать своих членов.

Он напомнил, что, начиная с 2014 года, когда Россия в прошлый раз применила силу против Украины и незаконно аннексировала украинский Крым и вторглась на Донбасс, НАТО провел крупнейшее наращивание сил коллективной обороны своих членов, увеличил военное присутствие у восточных границ и разместили войска Альянса в Литве.

"Но опять же, основное задание сейчас – добиться прогресса политическими средствами", – подчеркнул Столтенберг.

Читайте также: Кулеба оценил переговоры России и США: План Кремля не сработал

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.