Если Россия вторгнется, НАТО поможет Украине реализовать право на самозащиту – Столтенберг
В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону. Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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Столтенберг подчеркнул, что основная задача сейчас – предотвратить новое военное нападение России на Украину.
Он напомнил о том, что НАТО и союзники очень четко дали понять Кремлю: если они еще раз используют силу против Украины, это дорого обойдется России.
"Экономические, финансовые, политические санкции. НАТО и союзники также обеспечат поддержку Украины. Украина имеет право защищать свой суверенитет, и НАТО поможет ей полностью реализовать свое право на самозащиту за счет поддержки союзников", – сказал генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что НАТО будет будет защищать своих членов.
Он напомнил, что, начиная с 2014 года, когда Россия в прошлый раз применила силу против Украины и незаконно аннексировала украинский Крым и вторглась на Донбасс, НАТО провел крупнейшее наращивание сил коллективной обороны своих членов, увеличил военное присутствие у восточных границ и разместили войска Альянса в Литве.
"Но опять же, основное задание сейчас – добиться прогресса политическими средствами", – подчеркнул Столтенберг.
- На прошлой неделе после переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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