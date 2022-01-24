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Эстонское посольство в Украине эвакуировать не будут: Запугивать – это и есть цель Москвы

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 08:53
Эстонское посольство в Украине эвакуировать не будут: Запугивать – это и есть цель Москвы - Фото
Каймо Кууск (скриншот из видеозаписи)

В отличие от американцев, Эстония не будет эвакуировать работников своего посольства в Украине. Об этом в субботу, 22 января, заявил Delfi посол страны в Киеве Каймо Кууск.

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По его словам, в столице спокойно и нет никакой паники из-за возможной атаки России. "Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день", – отметил посол.

Тем не менее Кууск добавил, что последние новости все же влияют на людей, но нельзя позволять себя запугивать, – "это и есть цель Москвы".

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"Если у тебя возле границы больше, чем 100 000 солдат, то ты должен быть готов к активным военным действиям, именно к активным, потому что война идет уже восемь лет. <...> Мы были одни из первых, кто помог. У нас нет огромных масштабов, но мы не оставили просящих о помощи в одиночестве, это самое важное", – добавил дипломат и заверил, что Украина готова себя защитить.

США уже начали эвакуацию части персонала посольства в Украине.

Кууск отметил, что у американцев там более 1000 работников, "и в какой-то момент они были более осторожны, чем другие". "Мне очень нравится импровизировать, но я не думаю, что это нужно делать с самого начала", – подытожил дипломат.

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Евгений Пилипенко
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