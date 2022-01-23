Канада может дать Украине оружие для отрядов теробороны – CBC News
Канада рассматривает возможность отправки Украине партии стрелкового оружия и военного защитного снаряжения для снабжения Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на два источника.
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21 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Киеву кредит в размере 120 млн канадских долларов на фоне агрессии РФ. Он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине, чтобы сдержать Россию от возможного вторжения.
Отмечается, что эта помощь, вероятно, поддержку в оснащении новой ветви Вооруженных Сил Украины – территориальной обороны.
В тот же день посольство Украины в Оттаве выпустило сообщение, в котором говорится, что Киев "очень стремится получить критически важные материалы от друзей в Канаде для снабжения ТрО".
Оттава, по данным источников агентства, рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия, защитных жилетов и очков. Это станет частью пакета поддержки "смертоносным и нелетальным снаряжением". Неизвестно, предоставит ли Канада военных для обучения бойцов ТрО.
Также отмечается, что решение по предоставлению оружия пока не принято. Его объявят после заседания правительства на следующей неделе.
- 17 января Британия начала поставки в Украину противотанковых гранатометов NLAW. В Украину прибыл британский спецназ, который обучает военных уничтожать танки из NLAW.
- 21 января страны Балтии решили передать Вооруженным Силам Украины вооружение американского производства для защиты от российской агрессии.
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