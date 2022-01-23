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Канада может дать Украине оружие для отрядов теробороны – CBC News

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 12:16
Канада может дать Украине оружие для отрядов теробороны – CBC News - Фото
Территориальная оборона (Фото - 112 БрТРО)

Канада рассматривает возможность отправки Украине партии стрелкового оружия и военного защитного снаряжения для снабжения Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на два источника. 

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21 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил Киеву кредит в размере 120 млн канадских долларов на фоне агрессии РФ. Он также намекнул на дополнительную военную помощь Украине, чтобы сдержать Россию от возможного вторжения. 

Отмечается, что эта помощь, вероятно, поддержку в оснащении новой ветви Вооруженных Сил Украины – территориальной обороны.

В тот же день посольство Украины в Оттаве выпустило сообщение, в котором говорится, что Киев "очень стремится получить критически важные материалы от друзей в Канаде для снабжения ТрО". 

Оттава, по данным источников агентства, рассматривает возможность отправки в Украину стрелкового оружия, защитных жилетов и очков. Это станет частью пакета поддержки "смертоносным и нелетальным снаряжением". Неизвестно, предоставит ли Канада военных для обучения бойцов ТрО. 

Также отмечается, что решение по предоставлению оружия пока не принято. Его объявят после заседания правительства на следующей неделе.

Владислав Сердюк
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