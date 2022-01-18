UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Парламент Эстонии осудил агрессию РФ и призвал страны безоговорочно поддержать Украину

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 19:38
Парламент Эстонии осудил агрессию РФ и призвал страны безоговорочно поддержать Украину - Фото
Парламент Эстонии (Фото – Toms Kalnins, EPA)

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины. В нем говорится об осуждении российской агрессии и призыве ко всем государствам "безоговорочно поддержать" суверенитет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заявление представили 28 членов Рийгикогу. За его принятие проголосовали 67 депутатов из 101.

В тексте сказано, что Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.

"Рийгикогу решительно осуждает направленную на Украину агрессию со стороны РФ. Рийгикогу повторяет свои позиции от 2014 и 2018 годов, согласно которым Рийгикогу осуждает агрессивную деятельность РФ по отношению к Украине и аннексию (оккупацию, – ред.) Крыма", – сказано в заявлении.

Авторы также подчеркнули, что ни у одного государства за пределами Евросоюза или НАТО нет права вето на расширение этих организаций, а членство Украины в них – это решение самой Украины и данных организаций. Третьи стороны не имеют права голоса в этом вопросе.

  • После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
  • Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.
  • Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия военнослужащих на своей территории для сдерживания российской агрессии, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Также в Минобороны Эстонии говорят, что готовы построить новые казармы для подразделений быстрого реагирования НАТО численностью до 5000 солдат.

Читайте также: "Все обеспокоены". После Крыма и Донбасса НАТО перестала недооценивать РФ: премьер Эстонии

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
парламент поддержка эстония заявление агрессия рф Рийгикогу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 