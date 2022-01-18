Парламент Эстонии осудил агрессию РФ и призвал страны безоговорочно поддержать Украину

Парламент Эстонии принял заявление в поддержку территориальной целостности Украины. В нем говорится об осуждении российской агрессии и призыве ко всем государствам "безоговорочно поддержать" суверенитет Украины. Об этом сообщает пресс-служба Рийгикогу.

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Заявление представили 28 членов Рийгикогу. За его принятие проголосовали 67 депутатов из 101.

В тексте сказано, что Украина стала жертвой неспровоцированной агрессии, последствия которой до сих пор не ликвидированы, и в Европе происходит быстрая эскалация угроз в сфере безопасности.

"Рийгикогу решительно осуждает направленную на Украину агрессию со стороны РФ. Рийгикогу повторяет свои позиции от 2014 и 2018 годов, согласно которым Рийгикогу осуждает агрессивную деятельность РФ по отношению к Украине и аннексию (оккупацию, – ред.) Крыма", – сказано в заявлении.

Авторы также подчеркнули, что ни у одного государства за пределами Евросоюза или НАТО нет права вето на расширение этих организаций, а членство Украины в них – это решение самой Украины и данных организаций. Третьи стороны не имеют права голоса в этом вопросе.

После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако для непосредственной передачи оружия Эстония должна получить разрешения от стран его происхождения.

Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия военнослужащих на своей территории для сдерживания российской агрессии, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Также в Минобороны Эстонии говорят, что готовы построить новые казармы для подразделений быстрого реагирования НАТО численностью до 5000 солдат.

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Оксана Житнюк

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