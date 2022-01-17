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"Союзники не приедут к нам спать". Эстония готова построить казармы для 5000 солдат НАТО

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 10:37
Бригады Сил обороны Эстонии на базе в Тапа (Фото – EPA)

Министерство обороны Эстонии готово построить новые казармы для подразделений быстрого реагирования НАТО численностью до 5000 солдат. Об этом заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, сообщает агентство ERR.

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"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда с целью укрепления военной мощности", – сообщил Сальм.

В Минобороны Эстонии заявили, что в Тапа есть территория, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Канцлер Сальм допустил, что если НАТО направит на восточный фланг больше войск, их можно разместить и в другой стране, например, в Румынии.

Как заявила глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций Эстонии Хейлика Рейнварт, новые казармы для союзников построят при условии, если войска будут размещены в стране на постоянной основе.

"У нас нет ни одного пустого помещения, не говоря уже о зданиях. Мы ничего не будем строить на всякий случай, чтобы здание простаивало", – сказала Рейнварт.

В Минобороны Эстонии добавили, что "если мест не хватит в казармах, людей можно разместить в специальных контейнерах и палатках".

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Александр Матвиенко
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