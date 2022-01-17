"Союзники не приедут к нам спать". Эстония готова построить казармы для 5000 солдат НАТО

Министерство обороны Эстонии готово построить новые казармы для подразделений быстрого реагирования НАТО численностью до 5000 солдат. Об этом заявил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм, сообщает агентство ERR.

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"Мы четко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Союзники не приедут к нам спать в казармах, если им придется прибыть сюда с целью укрепления военной мощности", – сообщил Сальм.

В Минобороны Эстонии заявили, что в Тапа есть территория, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям.

Канцлер Сальм допустил, что если НАТО направит на восточный фланг больше войск, их можно разместить и в другой стране, например, в Румынии.

Как заявила глава отдела инфраструктуры Центра оборонных инвестиций Эстонии Хейлика Рейнварт, новые казармы для союзников построят при условии, если войска будут размещены в стране на постоянной основе.

"У нас нет ни одного пустого помещения, не говоря уже о зданиях. Мы ничего не будем строить на всякий случай, чтобы здание простаивало", – сказала Рейнварт.

В Минобороны Эстонии добавили, что "если мест не хватит в казармах, людей можно разместить в специальных контейнерах и палатках".

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Александр Матвиенко

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