"Все обеспокоены". После Крыма и Донбасса НАТО перестала недооценивать РФ: премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в НАТО и Евросоюзе перестали недооценивать Россию. Об этом она заявила в интервью ERR.
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"Когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они (НАТО и ЕС, – ред.) недооценивали эту ситуацию, в том числе и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет, и все на самом деле обеспокоены", – сказала премьер.
Каллас сообщила, что Альянс "постоянно хотел проводить заседания Совета НАТО-Россия, но Москва от этого отказывалась. Однако теперь эти переговоры пройдут".
"Делая шаг навстречу диктатору, неразумно надеяться, что он отступит хоть на шаг, такую возможность давать нельзя", – подчеркнула Каллас.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- В январе 2022 года пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Перед переговорами с РФ НАТО проведет внеочередное заседание из-за российских войск у границ Украины.
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