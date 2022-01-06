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"Все обеспокоены". После Крыма и Донбасса НАТО перестала недооценивать РФ: премьер Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 09:28
Кая Каллас (Фото – EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс в НАТО и Евросоюзе перестали недооценивать Россию. Об этом она заявила в интервью ERR.

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"Когда Россия в первый раз напала на Крым и Украину, то они (НАТО и ЕС, – ред.) недооценивали эту ситуацию, в том числе и в случае Донбасса. Но сейчас такой недооценки нет, и все на самом деле обеспокоены", – сказала премьер.

Каллас сообщила, что Альянс "постоянно хотел проводить заседания Совета НАТО-Россия, но Москва от этого отказывалась. Однако теперь эти переговоры пройдут".

"Делая шаг навстречу диктатору, неразумно надеяться, что он отступит хоть на шаг, такую возможность давать нельзя", – подчеркнула Каллас.

Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато эстония вторжение Кая Каллас
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