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Чтобы сдерживать РФ. Страны Балтии хотят увеличить присутствие НАТО на своих территориях

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 19:31
Чтобы сдерживать РФ. Страны Балтии хотят увеличить присутствие НАТО на своих территориях - Фото
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия военнослужащих на своей территории для сдерживания российской агрессии. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Reuters.

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"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора… Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", – сказала Каллас, не вдаваясь в подробности переговоров.

Один из дипломатов НАТО на условиях анонимности сообщил агентству, что вопрос о дополнительных развертываниях сил в странах Балтии может обсуждаться министрами обороны стран-членов Альянса на встрече в середине февраля 2022-го. 

По словам Каллас, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать понять Кремлю, что в случае эскалации ситуации в Украине Москве придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.

"Я думаю, что мы не должны попасть в ловушку, обсуждая, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не формировал военные группы для нападения на Россию", – заявила премьер Эстонии.

Читайте также: "Все обеспокоены". После Крыма и Донбасса НАТО перестала недооценивать РФ: премьер Эстонии

Оксана Житнюк
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нато эстония балтия агрессия рф Кая Каллас
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