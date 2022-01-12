Чтобы сдерживать РФ. Страны Балтии хотят увеличить присутствие НАТО на своих территориях
Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО об увеличении военного присутствия военнослужащих на своей территории для сдерживания российской агрессии. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Reuters.
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"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора… Если вы посмотрите на карту, страны Балтии — это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", – сказала Каллас, не вдаваясь в подробности переговоров.
Один из дипломатов НАТО на условиях анонимности сообщил агентству, что вопрос о дополнительных развертываниях сил в странах Балтии может обсуждаться министрами обороны стран-членов Альянса на встрече в середине февраля 2022-го.
По словам Каллас, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать понять Кремлю, что в случае эскалации ситуации в Украине Москве придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.
"Я думаю, что мы не должны попасть в ловушку, обсуждая, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не формировал военные группы для нападения на Россию", – заявила премьер Эстонии.
- В октябре 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. По данным разведки, новое вторжение в Украину РФ планирует на январь 2022-го.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения к востоку и убрать силы из Польши и стран Балтии. РФ грозит военным ответом в случае отказа.
- В НАТО заявили, что Россия не имеет права вето на членство других стран и уверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет.
- 10 января 2022-го на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы. 13 января должны состояться переговоры с Россией в рамках ОБСЕ.
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