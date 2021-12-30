Украинцы сами решат, куда им вступать – президент Эстонии

Граждане Украины вправе выбрать, с кем хотят состоять в союзе. Это обсудили во время встречи президент Эстонии Алар Карис и глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Военная агрессия России угрожает безопасности как Украины, так и Европы, поэтому поддержка партнерами суверенитета и территориальной целостности важна для украинцев, отметили европейские политики.

На встрече обсудили внутриполитические развития в стране, а также перспективы членства в ЕС.

Эстонский лидер отметил, что военные действия не помешали украинцам оставаться "настроенными на реформы" и прикладывать усилия для евроинтеграции.

"Это государство, где ценят демократические ценности, и Эстония поддерживает стремление Украины в направлении Евросоюза и право украинцев самим решать, в каких союзах они хотят состоять", — сказал он.

Карис подчеркнул, что Эстония продолжает поддерживать Украину и ценит помощь Евросоюза для украинского государства.

В начале 2022 года президент Эстонии собирается посетить Украину.

10 декабря 2021 года Карис сообщал, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главами девяти восточноевропейских государств–членов НАТО заявил, что в случае необходимости США усилит войска стран Альянса в Восточной Европе.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявлял, что пора "подвести черту" постоянным попыткам режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию.

В эстонском парламенте глава комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон назвал "неприятным и плохим сюрпризом" идею президента США Джо Байдена позвать на переговоры союзников по НАТО представителей России.

Читайте также: Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.