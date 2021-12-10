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Байден пообещал усилить войска стран НАТО в Восточной Европе – президент Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 11:18
Байден пообещал усилить войска стран НАТО в Восточной Европе – президент Эстонии - Фото
Алар Карис (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главами девяти восточноевропейских государств–членов НАТО заявил, что в случае необходимости США усилит войска стран Альянса в Восточной Европе. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис  в интервью изданию ERR.

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По словам эстонского лидера, Байден после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным заявил, что "было трудно понять реальные планы России".

"Важно показать, что за каждым шагом последует встречный. И Байден это отметил: есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО", – сказал Карис.

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Глава Эстонии отметил, что "сегодня, завтра или через месяц, это по телефону напрямую не обсуждалось".

По его словам, Байден подчеркнул, что "его священным обязательством является пятая статья НАТО". 

В переговорах с Байденом участвовали президенты Болгарии Румен Радев, Эстонии Алар Карис, Венгрии Янош Адер, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министры Чехии Андрей Бабиш и Словакии Эдуард Хегер.

СПРАВКА. Статья 5 Организации Североатлантического договора (НАТО) гласит: Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону.
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