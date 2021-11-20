Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

Сегодня, 20 ноября, силы обороны Эстонии начали устанавливать временное заграждение из колючей проволоки на границе с Россией. Речь идет об участке вдоль русла реки Нарва, а также на юго-востоке Эстонии, сообщает ERR.

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Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, строительство заграждений "дает России сигнал о том, что Эстония охраняет границы Эстонии, Евросоюза и НАТО".

Она отметила, что в настоящее время на границе государства нет серьезной угрозы, но опыт соседей заставляет эстонцев быть бдительными.

"То, что сейчас происходит в Польше, Литве и Латвии, не представляет угрозы для нашей границы… Но установка этих временных барьеров по-прежнему поможет предотвратить потенциальные угрозы. И это также действует как сдерживающий фактор", – сказал Каллас.

По словам начальника оперативного штаба Идаской префектуры, эстонско-российская граница в основном имеет естественные водные преграды, поэтому полицейские и военнослужащие укрепляют сухой участок. Силы обороны будут работать здесь два дня.

В Эстонии определено до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно оградить колючей проволокой (120 км) 40 км границы.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Оксана Житнюк

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