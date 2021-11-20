UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2021, 20:03
Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото - Фото
Ограждение (Фото - ЕРА)

Сегодня, 20 ноября, силы обороны Эстонии начали устанавливать временное заграждение из колючей проволоки на границе с Россией. Речь идет об участке вдоль русла реки Нарва, а также на юго-востоке Эстонии, сообщает ERR.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, строительство заграждений "дает России сигнал о том, что Эстония охраняет границы Эстонии, Евросоюза и НАТО".

Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

Она отметила, что в настоящее время на границе государства нет серьезной угрозы, но опыт соседей заставляет эстонцев быть бдительными.

"То, что сейчас происходит в Польше, Литве и Латвии, не представляет угрозы для нашей границы… Но установка этих временных барьеров по-прежнему поможет предотвратить потенциальные угрозы. И это также действует как сдерживающий фактор", – сказал Каллас.

По словам начальника оперативного штаба Идаской префектуры, эстонско-российская граница в основном имеет естественные водные преграды, поэтому полицейские и военнослужащие укрепляют сухой участок. Силы обороны будут работать здесь два дня.

Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

В Эстонии определено до десяти участков, где с помощью резервистов и военнослужащих можно оградить колючей проволокой (120 км) 40 км границы.

Эстония начала строить ограждение на границе с Россией – фото

Читайте также: Операция "Шлюз". Беларусь и РФ могут направить своих мигрантов в Украину: сколько и когда

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница мигранты эстония кризис ограждение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 