C попытками Путина развалить безопасность Европе пора покончить – глава Минобороны Эстонии

Пора "подвести черту" постоянным попыткам режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает Delfi.

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"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", – сказал Лаанет.

На встрече в Каунасе главы Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Россия концентрирует войска вокруг границ, а также безопасность в Балтийском регионе.

Глава Минобороны Эстонии Лаанет заявил, что "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации", РФ продолжает дислоцировать войска у границы Украины.

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Министры обороны договорились, что во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.

СПРАВКА. В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона. . В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона.

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Александр Матвиенко

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