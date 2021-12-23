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C попытками Путина развалить безопасность Европе пора покончить – глава Минобороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 10:25
C попытками Путина развалить безопасность Европе пора покончить – глава Минобороны Эстонии - Фото
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Фото – EPA)

Пора "подвести черту" постоянным попыткам режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает Delfi.

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"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", – сказал Лаанет.

На встрече в Каунасе главы Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Россия концентрирует войска вокруг границ, а также безопасность в Балтийском регионе.

Глава Минобороны Эстонии Лаанет заявил, что "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации", РФ продолжает дислоцировать войска у границы Украины.

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Министры обороны договорились, что во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.

СПРАВКА. В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона.
    Александр Матвиенко
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    агрессия России геополитика нато эстония вторжение союзники войска россии Калле Лаанет
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