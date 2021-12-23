C попытками Путина развалить безопасность Европе пора покончить – глава Минобороны Эстонии
Пора "подвести черту" постоянным попыткам режима российского лидера Владимира Путина дестабилизировать безопасность в Европе и мире, а также подчинить суверенные государства своему влиянию. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет, сообщает Delfi.
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"Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма", – сказал Лаанет.
На встрече в Каунасе главы Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Россия концентрирует войска вокруг границ, а также безопасность в Балтийском регионе.
Глава Минобороны Эстонии Лаанет заявил, что "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации", РФ продолжает дислоцировать войска у границы Украины.
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Министры обороны договорились, что во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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