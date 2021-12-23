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Россия хочет стереть 20 лет истории. Речь о безопасности всей Европы – премьер Словакии

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2021, 09:31
Россия хочет стереть 20 лет истории. Речь о безопасности всей Европы – премьер Словакии - Фото
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер (Фото – EPA)

Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной, потому что речь идет о безопасности всей Европы. Об этом написал в Facebook премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

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"Очередная эскалация и возникновение военного конфликта на границе между Россией и Украиной может привести только к принятию жестких мер против РФ в координации с союзниками", – написал премьер.

Глава правительства Словакии напомнил, что требования России отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной – "де-факто" возврат к ситуации в Европе в 1997 году, когда начался процесс расширения Североатлантического альянса за счет стран Центральной и Восточной Европы.

"Для нас является неприемлемым желание стереть достигнутое за эти более чем 20 лет, когда Словакия не была частью Альянса", – отметил премьер.

Хегер заявил, что "демократические принципы, безопасность и суверенитет Украины, а также всех нас – абсолютный приоритет".

Россия хочет стереть 20 лет истории. Речь о безопасности всей Европы – премьер Словакии

Александр Матвиенко
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