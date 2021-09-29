"Видела, как немцы бросали грудных детей в овраг". Архив о расстрелах в Бабьем Яру: цитаты

Сегодня, 29 сентября, мир чтит память жертв трагедии в Бабьем Яру. Массовые расстрелы начались 29 сентября 1941 года. За несколько недель там были замучены и убиты десятки тысяч детей, женщин, мужчин.

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Служба безопасности Украины опубликовала архивы с воспоминаниями очевидцев трагедии. Ниже – выдержки из допросов.

"Когда меня привели на ул. Короленко №15 (управление полиции), начали избивать, выбили зуб. Следователь, который допрашивал, не избивал, а сказал, что если окажется, что я не виноват, то выпустят. Отвели в камеру, где сидело человек 40. Там были, в основном, уголовники, бездокументники, другие, как подозрительные в партизанской деятельности, некоторые, как работники НКВД. На следующий день, утром, я был вызван на допрос. Следователь–старик начал опять говорить, что им известно о моей национальности. Что я еврей, что мои родители выкрещенные. Но я всячески доказывал, что это не верно. Он мне не верил, но настаивал на своем, а никаких вещественных доказательств у них не было". (красноармеец Давыдов Владимир Юрьевич)

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"Все мы, 180 человек, работали (в Бабьем Яру) закованные в железных цепях. Кормили нас: в 6 часов утра ежедневно нам давали по литру несладкого, без хлеба, кофе, в обед литр супу без хлеба и в ужин литр кофе, по 300 граммов хлеба, в большинстве случаев просяного. Люди буквально обессиливали и работать не могли. Таких людей жандармы избивали палками, прикладами винтовок и другими предметами, и под видом отправки их в концлагерь – расстреливали и сжигали в этих печах. Помещались в небольшой землянке 180 человек, воздуху никак не хватало, было сильно душно, люди болели, но сказать об этом было нельзя, так как за это могли сжечь на костре". (Берлянт Семен Борисович)

"Я и еще несколько женщин, проживающих вблизи Бабьего Яра, незаметно для немецкой охраны приблизились к месту, где останавливались машины и отгружались привезенные на них люди. Мы увидели, что в метрах 15 от начала Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться привезенных ими евреев и приказывали им бежать вдоль яра, расстреливая бегущих из автоматов и пулеметов. Я лично видела, как немцы бросали грудных детей в овраг. В яру находились не только расстрелянные, но и раненые, а также живые дети". (Горбачева Надежда Трофимовна)

"Однажды после расстрела к нам во двор пришел 18-летний подросток, весь окровавленный, попросил дать ему воды и ушел. В разговоре с ним он объяснил, что упал в овраг невредимый и после окончания расстрела выбрался из трупов и убежал". (Мария Луценко)

"Совещание проводил лично Гиммлер (рейхсфюрер СС), он сделал полуторачасовой доклад, в котором дал установку на массовое уничтожение советских граждан. Прений каких-либо по его докладу не допускалось, никто из присутствующих не выступал. Доклад носил строго–секретный характер, так как в просьбе присутствовавших разослать для руководства стенограммы доклада было отказано". (генерал-лейтенант полиции Шеер Пауль Альбертович)

Больше о расстрелах в урочище Бабий Яр.

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Владислава Михайленко

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