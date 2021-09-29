Бабий Яр. Сегодня 80 лет, как в Киеве нацисты за два дня убили 34 000 евреев – видео
Сегодня и завтра исполняется 80 лет с того дня, когда в киевском Бабьем Яру нацисты расстреляли около 34 000 киевских евреев. 29-30 сентября в Национальном историко-мемориальном заповеднике (НИМЗ) "Бабий Яр" пройдут памятные мероприятия, сообщает сайт Украинского института национальной памяти.
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Киевские евреи стали первыми жертвами нацистской политики истребления в Украине. В течение 1941-1943 годов захватчики убили в столице около 100 000 человек – евреев, ромов, пленных красноармейцев, украинских националистов и советских партизан, пациентов психиатрической больницы, гражданских заложников.
Рассекречены некоторые свидетельства очевидцев трагических событий Бабьего Яра. Их можно почитать и посмотреть по этой ссылке.
По случаю 80-й годовщины в Бабьем Яру пройдут памятные мероприятия.
29 сентября в 10:00 первые лица государства зажгли памятный огонь у памятника погибшим киевлянам и военнопленным. Огонь будет гореть в течение двух дней.
В 20:30 возле памятника состоится молитва за жертв Бабьего Яра. Ее проведут глава ПЦУ Епифаний, глава УГКЦ Святослав и главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
В течение двух дней с 10:00 до 19:00 все желающие почтить память погибших могут у разных памятников на территории заповедника, взять символические камни и лампадки, найдя их по установленным указателям, и положить у мемориальных мест.
Основные локации памятных мероприятий - памятник погибшим киевлянам и военнопленным, памятник расстрелянным детям, памятник "Ромская кибитка" и "Менора".
- В 2020 году появилось несколько проектов по оцифровке исторических данных, в том числе и проект Музея истории Киева "Бабий Яр. Виртуальное воспоминание".
- В ноябре 2020 года создана 3D-модель Бабьего Яра с точными локациями мест расстрелов евреев.
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