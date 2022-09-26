Зашел с котиков. Макеев поблагодарил Германию за Gepard и призвал передать "больших кошек"

Назначенный послом в Германии Алексей Макеев поблагодарил страну за военную помощь Вооруженным Силам Украины в виде зенитных самоходных установок Gepard и выразил надежду, что вскоре к этим "кошкам" в Украине присоединятся более крупные "сородичи" – современные немецкие танки Leopard. Об этом он написал в Twitter.

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Дипломат перепостил сообщение с видеороликом, где "гепард" проезжает где-то на фронте в Украине, и написал: "Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия".

Quelle: Erstes Video jemals, das den Gepard im Einsatz in der Ukraine zeigt. pic.twitter.com/AKjkfOgpXf — Julian Ropcke (@JulianRoepcke) September 26, 2022

"Еще одна большая кошка, которая может помочь нам отогнать в Россию российских медведей, вторгшихся в Украину, чтобы "расширить свой ареал на западе", – это леопарды", – написал Макеев, имея в виду основной боевой танк ФРГ.

Прошлый посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал в конце лета своему преемнику "быть милым и дружелюбным".

24 сентября канцлер Олаф Шольц, который против того, чтобы Германия первой из союзников начала передавать Украине современные БМП и ОБТ, подтвердил свою позицию в интервью NYT.

22 сентября Шольц отреагировал на ядерные угрозы Кремля: сказал, "это неприемлемо, мы будем решительно поддерживать Украину". Современные танки или даже БМП канцлер, однако, пока давать не решился.

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Євген Пилипенко

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