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Зашел с котиков. Макеев поблагодарил Германию за Gepard и призвал передать "больших кошек"

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 14:06
Зашел с котиков. Макеев поблагодарил Германию за Gepard и призвал передать
Олаф Шольц на зенитном танке Gepard (фото - ЕРА)

Назначенный послом в Германии Алексей Макеев поблагодарил страну за военную помощь Вооруженным Силам Украины в виде зенитных самоходных установок Gepard и выразил надежду, что вскоре к этим "кошкам" в Украине присоединятся более крупные "сородичи" – современные немецкие танки Leopard. Об этом он написал в Twitter.

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Дипломат перепостил сообщение с видеороликом, где "гепард" проезжает где-то на фронте в Украине, и написал: "Какая красивая немецкая кошка! А у нас их уже 30. Спасибо, Германия".

"Еще одна большая кошка, которая может помочь нам отогнать в Россию российских медведей, вторгшихся в Украину, чтобы "расширить свой ареал на западе", – это леопарды", – написал Макеев, имея в виду основной боевой танк ФРГ.

Читайте также: Подоляк обратился к Шольцу насчет оружия: ФРГ должна стать на правильную сторону истории 

Євген Пилипенко
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кошка Германия война танк военная помощь алексей макеев Leopard Gepard
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