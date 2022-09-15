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Подоляк обратился к Шольцу насчет оружия: ФРГ должна стать на правильную сторону истории

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 11:14
Подоляк обратился к Шольцу насчет оружия: ФРГ должна стать на правильную сторону истории - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Германия должна отказаться от любого сотрудничества с РФ и увеличить поставки оружия Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, Германия должна "стать на правильную сторону истории". Он отметил, что это возможно только через лидерство в поставках оружия Украине и отказ от любого сотрудничества с Россией.

"Это понимают немецкая элита и немецкие медиа. Понимает ли это канцлер?" — написал Подоляк. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц снова не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder. По его словам, такие шаги должны быть согласованы с союзниками.

Читайте также: Германия должна соответствовать роли лидера и первой дать Украине танки — Стефанчук 

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь михаил подоляк олаф шольц
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