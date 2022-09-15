Подоляк обратился к Шольцу насчет оружия: ФРГ должна стать на правильную сторону истории
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Германия должна отказаться от любого сотрудничества с РФ и увеличить поставки оружия Украине. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, Германия должна "стать на правильную сторону истории". Он отметил, что это возможно только через лидерство в поставках оружия Украине и отказ от любого сотрудничества с Россией.
"Это понимают немецкая элита и немецкие медиа. Понимает ли это канцлер?" — написал Подоляк.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц снова не дал четкого ответа на возможность поставки танков Leopard и БМП Marder. По его словам, такие шаги должны быть согласованы с союзниками.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее раскритиковал Германию за медленную военную помощь Украине.
- 12 сентября немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США якобы обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников.
- Посол Германии Анка Фельдгузен заявила, что ФРГ передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T уже в этом году, а еще две — в 2023 году.
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