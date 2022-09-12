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США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 15:38
США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung - Фото
Танк Abrams (Фото: EPA)

США обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, передает портал Defence Brief.

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Сообщается, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине современных западных танков и призывает союзников делать тоже самое.

Пятое заседание в формате "Рамштайн" показало, что США продолжают склонять европейские страны усиливать военную помощь Украине. 

Кроме танков на повестке дня также может стоять передача Украине современных боевых машин пехоты. 

СПРАВКА. В пятом Рамштайне участвовали 50+ государств. Украину представлял министр обороны Алексей Резников. За день до встречи президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн – этим сообщением открыл заседание глава Пентагона Ллойд ОстинВ пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM (с их помощью ВСУ уничтожают российские средства ПВО), снаряды GMLRS для ракетных систем HIMARS, четыре легкие гаубицы 105-мм и 36 000 снарядов к ним, 1000 артиллерийских снарядов RAAM, 100 бронемашин Humvee, 50 бронированных машин медпомощи и другое оборудование. Норвегия передаст ВСУ 160 ракет Hellfire. Ракета проста в эксплуатации, может бить по наземным и морским целям, отметил министр обороны Бьерн Арильд Грам. Украинские военные уже прошли обучение.

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Дмитро Гриниченко
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США война танки военная помощь
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