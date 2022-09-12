США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung
12.09.2022, 15:38
Танк Abrams (Фото: EPA)
США обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, передает портал Defence Brief.
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Сообщается, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине современных западных танков и призывает союзников делать тоже самое.
Пятое заседание в формате "Рамштайн" показало, что США продолжают склонять европейские страны усиливать военную помощь Украине.
Кроме танков на повестке дня также может стоять передача Украине современных боевых машин пехоты.
СПРАВКА. В пятом Рамштайне участвовали 50+ государств. Украину представлял министр обороны Алексей Резников. За день до встречи президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн – этим сообщением открыл заседание глава Пентагона Ллойд Остин. В пакет войдут противорадиолокационные ракеты HARM (с их помощью ВСУ уничтожают российские средства ПВО), снаряды GMLRS для ракетных систем HIMARS, четыре легкие гаубицы 105-мм и 36 000 снарядов к ним, 1000 артиллерийских снарядов RAAM, 100 бронемашин Humvee, 50 бронированных машин медпомощи и другое оборудование. Норвегия передаст ВСУ 160 ракет Hellfire. Ракета проста в эксплуатации, может бить по наземным и морским целям, отметил министр обороны Бьерн Арильд Грам. Украинские военные уже прошли обучение.
- Как выразился в середине июля немецкий депутат о политике Берлина: "Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard".
- 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.
- Испания не сможет передать Украине танки Leopard, так как они якобы находятся в "неудовлетворительном" техническом состоянии.
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