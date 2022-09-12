США обдумывают передачу Украине боевых танков западного образца — Süddeutsche Zeitung

США обдумывают передачу Украине основных боевых танков западного образца и подталкивают к этому союзников. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, передает портал Defence Brief.

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Сообщается, что Пентагон рассматривает возможность передачи Украине современных западных танков и призывает союзников делать тоже самое.

Пятое заседание в формате "Рамштайн" показало, что США продолжают склонять европейские страны усиливать военную помощь Украине.

Кроме танков на повестке дня также может стоять передача Украине современных боевых машин пехоты.

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Дмитро Гриниченко

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