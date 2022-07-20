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Немецкий депутат о политике Берлина: Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 10:35
Немецкий депутат о политике Берлина: Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard - Фото
Родерих Кизеветтер (скриншот)

Задержки и недостаточно активная военная помощь Украине со стороны правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца ведут к "потере репутации Германии в Восточной Европе". Так считает депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер, свое негодование он изложил в Twitter.

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Он назвал провальным принцип Ringtausch: способ помощи Украине, по которому страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения (как правило, устаревшие советского образца), а Германия компенсирует это донору поставками современной или относительно современной техники западного образца.

Депутат напомнил, что власти ФРГ обещали, что сделки по Ringtausch с Польшей будут "завершены в кратчайшие сроки и реализованы в ближайшие несколько недель".

"Немецкое предложение после трех месяцев раздумий: 20 танков Leopard-2, поставки с апреля 2023 года поштучно в месяц, с октября 2023 года – по три танка в месяц", – написал Кизеветтер и уточнил, что Варшава за два месяца передала Украине почти 300 танков Т-72.

Исходя из такого подхода, пишет депутат, "неудивительно", что страны Восточной Европы вроде Польши ориентируются больше на США и закупают Abrams, а не Leopard: "Мы на ровном месте профукиваем доверие, которое создавалось годами".

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Кизеветтер написал, что "никто не понимает", почему Берлин не поставляет бронетехнику Marder, Leopard и Fuchs напрямую для ВСУ, "а тратит драгоценное время на сложный и явно неработающий Ringtausch". "Это неспособность оказать помощь Украине, потеря репутации в Восточной Европе. А еще мы наносим вред собственному народу. Какой эскалации опасается канцлер из-за доставки Fuchs и Marder?" – критикует политик ХДС.

Он напомнил, что пока ФРГ тормозит с подобными поставками, среди прочего США выделяют $100 млн на обучение украинских летчиков на американских истребителях, в Великобритании обучают украинских военных базовым навыкам, а Франция поставляет БТР VAB.

"Германия, как четвертый по величине экспортер вооружений, хочет поставить три бронированные ремонтно-эвакуационные машины... Но "на это потребуется время", – горько иронизирует Кизеветтер.

В мае он побывал в Украине. Кизеветтер уже не впервые критикует политику Шольца. Говорил в мае: "Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила".

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Евгений Пилипенко
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