Немецкие СМИ и оппозиция критикуют Шольца за недостаточную помощь оружием Украине

Издание Die Welt опубликовало статью, в которой утверждается, что канцлер Олаф Шольц, несмотря на свои публичные заявления, сократил военную поддержку Украины со стороны Германии. Издание пишет, что это следует из списка оружия, который 21 июня опубликовало федеральное правительство.

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С тех пор список трижды обновлялся и дополнялся новыми товарами. Издание документировало это в течение нескольких недель.

По данным журналистов, за последние три недели Украина получила две поставки. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 000 сухпайков. Во второй поставке было 102 небронированных автомобиля.

Последняя поставка значительного оружия из Германии состоялась 21 июня. В Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку правительства, они были доставлены вместе с новыми боеприпасами, еще 5000 шлемами, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

В период с 30 марта по середину июня в Украину поступали только радиостанции, ручные гранаты, запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры.

В июне Украина по собственной инициативе закупила непосредственно у немецкого производителя 2900 противотанковых средств RGW 90 Matador.

Оппозиция резко раскритиковала отсутствие дальнейших поставок. "Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно отличаются. Это позор", — сказал изданию депутат Бундестага от ХДС Торстен Фрай.

"Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка Германии является образцовой, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение", — заявил официальный представитель Свободной демократической партии Александр Мюллер.

3 июля Шольц заявил, что его страна поставляет в Украину наиболее современное оружие, и именно этим объясняются значительные задержки с его передачей.

13 июля правительство Германии опубликовало список вооружений и нелетальной помощи, которые передадут Украине.

Вадим Ребрина

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