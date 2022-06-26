Германия продала Украине новую партию противотанковых гранатометов "Матадор"
Украина за свой счет приобрела у немецкой компании Dynamit Nobel Defense (DND) новую партию из 2900 единиц противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. С учетом мартовской закупки общее количество "Матадоров" выросло до 8000, сообщил Die Welt.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Оружие уже доставили в Украину. Факт поставок гранатометов Украине означает, что соглашение было одобрено правительством Германии. Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать эту информацию.
"Матадор" – это легкий ручной противотанковый гранатомет производства Dynamit Nobel Defense. Вес – 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть любой русский танк.
Правительство Германии также поставляет Украине вооружение, но из обещанных Берлином 2700 ракет к зенитным комплексам "Стрела" сначала было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настоятельных просьб Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 млн патронов.
На этой неделе правительство Германия обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия поставляла Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. Единственная до сих пор существенная поставка тяжелых вооружений – семь гаубиц – поступила в Украину лишь на днях, хотя гаубицы были обещаны еще в начале мая.
Читайте также: Военная помощь Германии: полный список переданного и того, что передадут Украине
Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, обещанных Киеву еще в начале апреля, должны быть поставлены только в конце июля, а остальные – до конца августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Киеву четыре РСЗО Mars II, но на прошлой неделе Министерство обороны ФРГ заявило, что может поставить только три таких системы.
- Германия хочет передать Украине больше гаубиц PzH 2000 и ведет переговоры с Нидерландами по этому поводу.
Комментарии