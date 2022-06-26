Германия продала Украине новую партию противотанковых гранатометов "Матадор"

Украина за свой счет приобрела у немецкой компании Dynamit Nobel Defense (DND) новую партию из 2900 единиц противотанковых гранатометов RGW 90 Matador. С учетом мартовской закупки общее количество "Матадоров" выросло до 8000, сообщил Die Welt.

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Оружие уже доставили в Украину. Факт поставок гранатометов Украине означает, что соглашение было одобрено правительством Германии. Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать эту информацию.

"Матадор" – это легкий ручной противотанковый гранатомет производства Dynamit Nobel Defense. Вес – 7,5 кг. Он способен пробивать броню до 50 см, то есть любой русский танк.

Правительство Германии также поставляет Украине вооружение, но из обещанных Берлином 2700 ракет к зенитным комплексам "Стрела" сначала было поставлено только 500, еще 1500 ракет было передано только после настоятельных просьб Киева. Украина также получила от Германии 500 ракет Stinger, 3000 фаустпатронов и 16 млн патронов.

На этой неделе правительство Германия обнародовало список поставленного Украине оружия. Из него следует, что с конца марта Германия поставляла Киеву преимущественно мины, взрыватели и ручные гранаты. Единственная до сих пор существенная поставка тяжелых вооружений – семь гаубиц – поступила в Украину лишь на днях, хотя гаубицы были обещаны еще в начале мая.

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Первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, обещанных Киеву еще в начале апреля, должны быть поставлены только в конце июля, а остальные – до конца августа. В начале июня также сообщалось, что Германия готова поставить Киеву четыре РСЗО Mars II, но на прошлой неделе Министерство обороны ФРГ заявило, что может поставить только три таких системы.

Германия хочет передать Украине больше гаубиц PzH 2000 и ведет переговоры с Нидерландами по этому поводу.

Андрей Водяный

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